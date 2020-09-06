Yozgat'ta kereste fabrikası yandı - Son Dakika

Yozgat'ta kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fakıbeyli köyü yakınlarındaki kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken içinde bulunan kerestelerin yanı sıra bir minibüs, bir traktör ve bir iş makinesi de yandı.

İşçilerden Hamza Hamza Güngör, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Gece bana telefon geldi 'Fabrika yanıyor.' diye, buraya geldik. Fabrikada keresteler ile minibüs, traktör ve kepçe yandı." dedi.

Yangına müdahale eden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu.