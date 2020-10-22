Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
22.10.2020 14:51
Son dakika haberine göre Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat'ta hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen taksi ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YOZGAT - Yozgat'ta hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen taksi ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Yozgat- Kayseri karayolu Topçu Göleti mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametine giden Hakkı Uyar yönetimindeki 07 FK 686 plakalı Fiat marka otomobil Yozgat istikametine giden Ahmet Güneş yönetimindeki 66 T 0013 plakalı Fiat marka ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ahmet Pekyürek olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat "Bold" Marmaris'e geldi Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek