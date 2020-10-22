Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

22.10.2020 14:51

Son dakika haberine göre Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat'ta hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen taksi ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen taksi ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Yozgat- Kayseri karayolu Topçu Göleti mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametine giden Hakkı Uyar yönetimindeki 07 FK 686 plakalı Fiat marka otomobil Yozgat istikametine giden Ahmet Güneş yönetimindeki 66 T 0013 plakalı Fiat marka ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ahmet Pekyürek olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ahmet Güneş, Yozgat, Taksi, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hatalı sollama yapan otomobil, taksi ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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