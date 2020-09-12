Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu - Son Dakika

Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var

Meteoroloji'den Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı

Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı