Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şiddetli rüzgar 2 apartmanın çatısını uçurdu.
İlçede şiddetli rüzgar nedeniyle Hüyük Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı'ndaki Osmanlı ve Şen Bulut apartmanının çatısı uçtu.
Çatıdan kopan kalas ve kiremitler etrafa saçılırken trafikte aksamalar yaşandı.
Yerköy Belediyesi ekiplerince etrafa saçılan parçalar kaldırılırken yol da trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:43 - Kaynak: AA
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