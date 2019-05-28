Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü
2 saat önce
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:11 Kaynak: AA
'ın Yerköy
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
M.K. idaresindeki 06 DL 7468 plakalı otomobil, Sekili
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Yerköy Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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