Yozgat'ta U17 Güreş Müsabakaları Yapıldı
Spor

Yozgat'ta U17 Güreş Müsabakaları Yapıldı

19.01.2026 10:02
Yozgat, Isparta ve Kars'ta yapılan U17 Güreş Grup Müsabakaları yoğun katılımla gerçekleşti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları Yozgat, Isparta ve Kars'taki elemelerle tamamlandı. Yozgat'ta Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki müsabakalara 34 ilden 799 sporcu katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Yılı U17 Türkiye Grup Müsabakaları, Yozgat, Kars ve Isparta illerinde gerçekleştirildi. Organizasyona geniş katılım oldu. Serbest stilde Yozgat'ta 500, Isparta'da 420, Kars'ta 220 sporcu mindere çıktı. Grekoromen stilde ise Yozgat'ta 400, Isparta'da 220, Kars'ta 150 sporcu yer aldı. Müsabakalar sonucunda sıkletlerinde ilk 10'a giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Müsabakaları dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp de izledi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Yozgat'taki müsabakaların Grekoromen stil elemeleriyle tamamlandığını, sporculara madalyaların dağıtıldığını söyledi. Hopur şöyle konuştu:

"Dört gün boyunca Yozgatımızda gerçekten bir şölen havası vardı. Serbest ve Grekoromen stil olmak üzere yaklaşık 900 sporcuyu Yozgat'ta ağırladık. Bunun yanında 50 kadar hakem, idareci ve antrenörümüzü Yozgat misafir ettik. Dört gün boyunca sporcularımız, pehlivanlarımız Yozgat Er Meydanı'nda boy gösterdiler. Kıran kırana müsabakalar oldu. Yozgatlı hemşehrilerimizle bu güzel güreşlere hep beraber tanıklık yaptık. Gelecek günlerde diğer branşlarda da olmak üzere Türkiye Şampiyonası gruplarımızı Yozgat'ta yapmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA

