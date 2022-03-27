Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

27.03.2022 18:00
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 16 gram metamfetamin, 31 sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi, 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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