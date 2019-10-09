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- YPG Mevzileri Boş Kaldı

44 dakika önce

- YPG mevzileri boş kaldıCERABLUS - Terör örgütü YPG/PKK'lılar tarafından Menbiç-Cerablus arasında oluşturulan hendek ve mevzilerin boş olduğu görüldü.

- YPG mevzileri boş kaldı

CERABLUS - Terör örgütü YPG/ PKK'lılar tarafından Menbiç- Cerablus arasında oluşturulan hendek ve mevzilerin boş olduğu görüldü.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal altında olan ve Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunan Menbiç'teki hendek ve mevzilerde teröristlerin olmadığı görüldü. YPG/PKK'lı teröristler tarafından 3 yıl önce DEAŞ'tan alınan Menbiç'in etrafına oluşturulan hendek ve mevziler boş kaldı. Teröristler mevzilerde daha önceleri cirit atarken, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı almasının ardından teröristlerin mevzilere uğramaması dikkat çekti. Suriye'nin Halep kentine bağlı Kobani'nin Zor Mağar köyündeki mevziler ve sözde karakollarda da teröristlerin olmadığı görüldü.

Operasyon sinyalinin ardından hendek ve mevzi açma çalışmalarını hızlandıran teröristler, Amerikan askerlerinin çekilmeyi duyurmasıyla daha önceleri kazdıkları hendek, mevzi ve tünellerden çekildi. Bölgede yalnız kalan teröristler, her gün nöbet tuttukları mevzilerinden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye'nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Menbiç sınırı ve Fırat'ın doğusunda teröristler tarafından hendek ve mevziler iş makineleriyle açılmıştı.

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen bölgede askeri yığınak devam ederken, Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna yöneldi.

- YPG Mevzileri Boş Kaldı

Cerablus, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06 Kaynak: İHA
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YPG mevzileri boş kaldı
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