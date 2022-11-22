"Pazartesi günü PYD/ PKK 'nın Karkamış ilçemize yaptığı saldırı sonucu yaralanan Büşra Karataş kardeşimiz ve karnındaki bebeğinin durumu iyiye gidiyor çok şükür. Rabbim ailesine bağışlasın, geçmiş olsun."

Gaziantep Valisi Davut Gül, 3 kişinin hayatını kaybettiği Karkamış saldırısı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gül, paylaşımında saldırıda yaralanan anne ve karnındaki bebeğinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep Valisi Davut Gül, güzel haberi verdi: Karkamış saldırısında yaralanan anne ve karnındaki bebeğin durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

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