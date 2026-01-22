YPG/SDG'nin Zorla Askere Aldığı Çocuklar Konuştu

YPG/SDG'nin zorla silah altına aldığı ve Suriye ordusunun operasyonlarının ardından serbest kalan 2 Suriyeli çocuk, terör örgütünün kamplarında kendileri gibi zorla silah altına alınmış çok sayıda çocuk olduğunu belirtti.

Suriye ordusunun, YPG/SDG'ye düzenlediği operasyon, terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocukları yeniden gündeme getirdi.

Örgütün, Suriye güçleriyle yaşanan çatışmalarda ölenlere dair yayımladığı görüntüler, YPG/SDG'nin çok sayıda çocuğu da silah altına aldığını gözler önüne serdi.

Terör örgütünün zorla silah altına aldığı Suriyeli çocuklardan Bekir Feyiz Beleş ve Hüsam İbrahim Casim yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na anlattı.

Bekir henüz 16, Hüsam ise 17 yaşında. Arap kökenli olan her iki çocuk da çalışmak için kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek isterken Aralık 2025'te Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab kentinde örgüt tarafından alıkonulmuş ve daha sonra zorla silah altına alınmış.

"Bizi Haseke'ye götürerek zorla askeri eğitim verdiler"

Halep'in Münbiç ilçesinden olan Hüsam, Ayn el-Arab'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek istedikleri sırada terör örgütü YPG/SDG tarafından sınırda alıkonulduklarını belirtti.

Ayn el-Arab'da alıkonulduktan sonra zorla silah altına alındıklarını belirten Hüsam, "Daha sonra bizi Haseke'ye götürerek zorla askeri eğitim verdiler. Silah zoruyla parmak izlerimizi aldılar. Bize baskı yaparak zorla eğitim verdiler. Bir ay boyunca bize siyasi eğitim verdiler. Askeri eğitim de birkaç gün verdiler." dedi.

Hüsam, silah zoruyla tutuldukları kampta kendisi gibi çok sayıda çocuğun olduğunu ifade ederek "Yanımızdaki arkadaşlardan 2 ya da 3 kişi 25 yaşlarındaydı. Diğerleri ise 2007-2008-2009 doğumlu kişilerdi." diye konuştu.

"Kampta olanların çoğu 18 yaş altındaydı"

Tutuldukları kampta tepki gösterince örgüt mensuplarının kendilerini dövdüğünü aktaran Hüsam, "Biz hepimiz aşiret çocuklarıyız. Orada birlikte hareket ettik ve tepki gösterdik. Hepimizi yere yatırdılar ve dövmeye başladılar." ifadesini kullandı.

Örgütün elindeyken zor günler geçirdiklerini dile getiren Hüsam, şöyle devam etti:

"Çok kötü durumdaydım ve uyuyamıyordum. Durum çok kötüydü. Çok soğuktu. Sıcak su yoktu. Rahat uyumamıza bile izin vermiyorlardı. Bize eğitim veren Haseke Araplarındandı.

Aralarında Kürt de vardı. Kampta olanların çoğu 18 yaş altındaydı. Bunların birçoğu oradan kaçmak istiyordu. Aramızda Lübnanlılar da vardı. Bunların büyük bir kısmı örgüt tarafından alıkonulup zorla getirilmişti."

Hüsam, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısı ve doğusunda bu ay başlattığı operasyonun ardından teröristlerin bölgeyi terk ettiklerini ve o sırada serbest kaldıklarını ve Suriye güçlerine teslim olduklarını kaydetti.

"Üç gün boyunca sadece ekmek ve domates verdiler

Hüsam ile benzer kaderi yaşayan 16 yaşındaki Bekir de Ayn el-Arab'da terör örgütü tarafından alıkonulmuş ve zorla silah altına alınmış.

Suriye'nin Humus kentinden olan Bekir, örgüt tarafından zorla silah altına alındıktan sonra Ayn el-Arab'dan, operasyon öncesine kadar YPG/SDG işgalinde olan ve Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kentinde bir kampa gönderilmiş.

Rakka'dan sonra yine örgütün işgalindeki Hasan Derviş'e götürüldüklerini belirten Bekir, örgütün zorla parmak izlerini aldığını ve kamplarda eğitime tabi tuttuğunu dile getirdi.

Örgütün eğitim kamplarında zorlu günler geçirdiklerini söyleyen Bekir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada (Rakka) baskı yaparak parmak izlerimizi aldılar. Rakka'dan sonra bizi Hasan Derviş'e götürdüler. Daha sonra eğitim görmek için bizi kişisel savunma akademisine götürdüler.

Öğle yemeği yedik ve sonra akşam yemeğini yiyecektik. Bize akşam yemeği ve su yok dediler. Üç gün boyunca bize sadece ekmek ve domates verdiler."

Bekir, kamptan birkaç kez kaçmayı denediklerini ancak teröristlerin kaçanları vurmakla tehdit ettiğini kaydederek "Birkaç kez kaçmayı denedik ama gökyüzünden hep uçak sesleri geliyordu. Tam o sıralarda örgüt mensupları gelip bizi korkutuyor ve kapıdan dışarı çıkanı vururuz diye tehdit ediyorlardı." ifadesini kullandı.

Bekir de Hüsam gibi Suriye ordusunun başlattığı operasyondan sonra örgüt mensuplarının işgal ettikleri bölgelerden ayrılmaları üzerine özgürlüğüne kavuşarak Suriye güçlerine teslim olduğunu sözlerine ekledi.