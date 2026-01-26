YPG Yandaşları CDU Binalarını İşgal Etti - Son Dakika
YPG Yandaşları CDU Binalarını İşgal Etti

26.01.2026 23:23
Almanya'da YPG yandaşları, CDU'nun Stuttgart ve Köln binalarını işgal etti. Soruşturma başlatıldı.

Almanya'da terör örgütü YPG yandaşlarının, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Stuttgart kentindeki Baden-Württemberg eyalet merkez binasına ve Köln'deki parti binasına baskın düzenleyerek binaları işgal ettiği bildirildi.

Alman basınındaki haberlere göre, CDU Eyalet Genel Sekreteri Oliver Vogt, terör örgütü YPG yandaşlarının Baden-Württemberg eyalet merkez binalarına zorla girdiğini ve işgalcilerden bazılarının maskeli olduğunu açıkladı.

Vogt, "Ofislerimize yapılan baskın ve personelimize yönelik saldırı kırmızı çizgiyi aştı." dedi.

Genel olarak gösteri yapma hakkını ve ifade özgürlüğünü desteklediklerini belirten Vogt, "Bugünkü olayların meşru protesto biçimleriyle hiçbir ilgisi yok, aksine toplumumuzun temel değerlerine yönelik bir saldırıyı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Alman basınındaki haberlerde, işgalcilerin çalışanlara agresif şekilde saldırdığı ifade edildi.

Haberlerde, CDU binasında çalışan bir kişinin çıkan arbedede parmağından hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Polis, binaya zorla izinsiz giren 6 kişiye müdahale edildiğini ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Köln'deki CDU binasına da saldırı oldu

Öte yandan, terör örgütü YPG yandaşlarının CDU Köln binasını işgal ettikleri ve bina çalışanlarını taciz ettikleri belirtildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren işgalin sonunda Köln polisinin, işgalcileri binadan çıkararak, işgalciler aleyhine "izinsiz giriş ve toplantı yasasını ihlal" suçlarından soruşturma başlattığı duyuruldu.

Kaynak: AA

