YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Güven açıklamasında seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:08
(YSK) Başkanı Sadi Güven
seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Güven açıklamasında seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyledi.
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