Son Dakika Haberleri: YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir
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YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Güven açıklamasında seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı. Güven açıklamasında seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını söyledi.

YSK Başkanının açıklamalarından satır başları Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:08 
YSK Başkanı, Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Dünya
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