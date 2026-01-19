YSK Üyelik Seçimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YSK Üyelik Seçimleri Başladı

19.01.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YSK'da 6 üyenin görev süresi doldu, yeni üyeler için Yargıtay'da seçim devam ediyor.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Ahmet Yener ile 5 üyenin görev süresi doldu. Başkan Yener ve üyelerin yerine, Yargıtay ve Danıştay'da yeni üyeler seçilecek. Bu kapsamda, Yargıtay'da 3 YSK üyeliği için seçim başladı, ilk turda sonuç alınamadı, seçime yarın devam edilecek.

11 üyeli YSK'da Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Yargıtay kontenjanından YSK'ya seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün yerine yeni üyeler belirlenecek.

YSK'ya Yargıtay kontenjanından seçilen ve görev süresi dolan Başkan dahil 3 üyenin yerine, yenilerinin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim başladı.

12 Yargıtay üyesi yarışıyor

Yargıtay'daki 12 üyenin aday olduğu seçimin ilk turunda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı, seçime yarın devam edilecek. Yargıtay'daki seçimde üyeler İhsan Kamil Akçadırcı, Mehmet Aksu, Mehmet Arı, Orhan Balbal, Nurullah Bodur, Durak Çetin, Salim Çevik, Mustafa Çorumlu, Fikret Demir, Mustafa Erol, Cengiz Turhan ve Mustafa Yapıcı yarışıyor.

Danıştay'da da seçim yapılacak

YSK'nın Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün yerine Danıştay'da ise seçim henüz yapılmadı, Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda seçimin yarın yapılması öngörülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin 6 yıl süreyle görev yapıyor. Süresi biten üye yeniden seçilebiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında Yargıtay ve Danıştay'da seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler göreve devam

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

YSK'da görev süresi biten üyelerin yerine Yargıtay ve Danıştay'da yapılacak seçim sonucu belirlenecek yeni YSK üyeleri, yemin edecek.

Yemin töreninin ardından YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan üye, YSK'nın yeni başkanı olacak.

Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Yerel Haberler, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK Üyelik Seçimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:33:00. #7.11#
SON DAKİKA: YSK Üyelik Seçimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.