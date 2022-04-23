YTB Başkanı Abdullah Eren Bulgaristan'da iftar programına katıldı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Bulgaristan'ın güneybatısında, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Ribnovo köyünde iftar programı düzenledi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, iftarda yaptığı konuşmada, "Bizler, nerede bir soydaşımız varsa nerede bir akrabamız varsa, biz oradayız diyerek çalışıyoruz. Şunu unutmayın, burada rüzgar esse biz Türkiye'de üşüyoruz. Siz, burada üzülseniz, biz Türkiye'de üzülüyoruz. Siz burada gülseniz, biz Türkiye'de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ramazan dolayısıyla, böyle bereketli bir ayda, böyle mübarek bir zamanda birlikteyiz" diyen Eren, Rodop Dağları ile kişisel bir duygusal bağının olmasından söz etti. Eren şöyle konuştu:

"Ben de sizin içinizden biriyim. Benim babamın doğduğu köy de hemen bu Rodop Dağları'nın arkasında, şu anda Yunanistan'da kalan Gümülcine'ye bağlı bir köy. Sizlerin her birini kendi ağabeyim, kendi amcam, kendim büyüğüm gibi görüyorum, kendi teyzem gibi görüyorum. O yüzden bu köyde olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

Türkiye'de eğitim olanakları

Eren, Türkiye Bursları ile tüm dünyaya ve kardeş coğrafyalara katkı sunulduğunu belirterek, "Bulgaristan'dan da Ribnovo'dan da bundan sonra inşallah Türkiye Bursları'na çok daha fazla başvuru bekliyoruz. YTB, eğitim ve kültür faaliyetleri ile hem sizlerin yanında olmaya hem de Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine katlı sunmaya devam edecek." diye konuştu.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de Türkiye'nin var oldukça kendilerinin de ayakta olacağını vurguladı. Haci şunları kaydetti:

"Bu akşam gerçekten biz farklı bir güzellik yaşıyoruz. Ben YTB Başkanlığına teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam burada olmamızın sebebi onlar oldu. Gerçekten bu köydeki Müslümanlar (1989 yılında sona eren) komünizm döneminde çok büyük mücadele verdiler. Bulgar devleti onları asimile etmeye çalışmasına rağmen onlar boyun eğmedi, ayakta kaldılar. Bugün de bu güzellikleri görebiliyorsak, elbette onların çalışmasının sayesinde mümkün oldu. Bunlar Müslüman olarak her şeyden önce Allah'a güveniyorlardı. Ondan sonra Türkiye'ye güveniyorlardı. Allah'a şükür, Türkiye onları bırakmadı."

"Her zaman sizin yanınızda olacağız"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, programa katılanlara Türkiye'nin selamlarını getirdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbi selamlarını getirdim. Türkiye sizleri çok seviyor." dedi.

Sekizkök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, bu güzel köyde, yüzyıllar boyunca bu güzel dinimizi, minarelerde ezanları okunan bu güzel köyde en güzel şekilde yaşattınız. Kimliğinizi korudunuz, bütün zorluklara rağmen. Biz de her zaman sizin yanınızda olacağız ve bundan sonra da sizin başınızın önünde bir kartal gibi uçmaya devam edeceğiz."

Bulgaristan Müslümanlarının yaşadığı en kalabalık köylerinden biri olan Ribnovo'da, YTB'nin düzenlediği iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.