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YTB Başkanı Eren, Arnavut gazetesi Gazeta Shqiptare için makale kaleme aldı Açıklaması - Son Dakika

YTB Başkanı Eren, Arnavut gazetesi Gazeta Shqiptare için makale kaleme aldı Açıklaması

17.01.2022 14:27
YTB Başkanı Eren, Arnavut gazetesi Gazeta Shqiptare için makale kaleme aldı Açıklaması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a yaptığı ziyarete ve YTB'nin bu ülkedeki faaliyetlerine ilişkin kaleme aldığı "Ortak bir tarih, ortak bir gelecek" başlıklı makale, Arnavutluk'un ulusal...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a yaptığı ziyarete ve YTB'nin bu ülkedeki faaliyetlerine ilişkin kaleme aldığı "Ortak bir tarih, ortak bir gelecek" başlıklı makale, Arnavutluk'un ulusal gazetelerinden Gazeta Shqiptare'de yayımlandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren, makalesinde Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerin yüzlerce yıla yayılmış bir dostluğa dayandığını belirtti.

Türkiye ile Arnavutluk'un ortak tarihi geçmiş, derin bağlar ve kardeşlik temeline dayalı münasebetlerle aynı ufka baktığının altını çizen Eren, Arnavutların, Osmanlı idaresinde çok üst makamlara kadar yükseldiğini hatırlattı.

Eren, Osmanlı'dan bugüne kopmayan, sarsılmayan dayanışmanın bugün daha ileri noktalara gittiğine vurgu yaptı.

Arnavutluk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve dost iki ülke olduğunu belirten Eren, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bununla birlikte Türkiye ve Arnavutluk sosyal, siyasi, iktisadi ve askeri birçok alanda ortak bir hedefe, müşterek bir fikre sahiptir. Her alanda olduğu gibi ekonomide de Türkiye, Arnavutluk'un en büyük ticari ortaklarından biri olduğu gibi aynı zamanda en büyük dış yatırımcılardan da biridir."

Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022'deki ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a yapmış olmasının, iki ülke arasında var olan bu kardeşliği daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inandıklarını vurguladı.

Bu ziyaretin pek çok alanda büyük iş birliklerine kapı aralayacağına dikkati çeken Eren, "Biz Türkiye ve YTB olarak, tarih boyunca Arnavutluk'la birbirimize sunmuş olduğumuz katkıları, çağın gereklerine uygun olarak daha da güçlendirmeyi bununla yetinmeyip çoğaltıp, çeşitlendirmeyi, dostluğumuzun bir gereği olarak görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eren, YTB'nin kurulduğu günden bu yana, Arnavutluk ile bağları güçlendirmek amacıyla birçok proje geliştirdiğini, ortak tarihi konu alan kitap tercümeleri, sempozyumlar, eğitim destekleri, akademiler, gençlik okulları, iftar programları ve Türkçe dil eğitimlerini kapsayan bu projelerin, özellikle Arnavut gençlerinden ilgi gördüğünü ifade etti.

Türkiye Bursları

Eğitim hareketliliğinin, iki ülke ilişkilerinin genç nesiller arasında da devam etmesi için büyük önem verdikleri bir alan olduğuna değinen Eren, özellikle YTB tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programının tüm dünyada olduğu gibi Arnavut gençler arasında da popüler olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'deki üniversitelerde Türkiye Burslusu olarak 230 Arnavut öğrencinin lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim görmeye devam ettiğini belirten Eren, şu bilgileri paylaştı:

"1994'ten bu yana Arnavutluk'tan 1000'i aşkın öğrenci çeşitli alanlarda Türkiye'de okumak üzere burslandırılmıştır. En son 2021'de Arnavutluk'tan Türkiye Bursları'na 527 başvuru alınmış ve 69 öğrenci burs almaya hak kazanmıştır. Türkiye Bursları'na Arnavutluk'tan daha fazla sayıda gencin başvurması, bize göre, ülkelerimiz arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik bağların çoğalması için son derece önemlidir."

Arnavutluk'taki Türkiye mezunları arasında ülkede önemli görevler üstlenmiş kişilerin bulunduğunu aktaran Eren, toplamda 400'den fazla Türkiye mezununun bulunduğu Arnavutluk'ta, 2018'de Türkiye Mezunları Derneğinin kurulmasının, iki ülke arasındaki ilişkilere kurumsal katkı sunacağını kaydetti.

Türkiye Mezun Derneklerinin Arnavutluk'ta 2019'da çok önemli bir insani işlevi yerine getirdiğini hatırlanan Eren, "2019'da Arnavutluk'ta yaşanan acı deprem hadisesinde Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşları kardeş Arnavutluk'a yardım göndermişlerdir. YTB de Arnavutluk'a yardım gönderen kurumlardan biri olup ülkedeki Türkiye mezunu Arnavutlara ilettiği yardımlarda Türkiye Mezunları Derneği'nden yararlanmıştır. Derneğin aynı yardımsever tavrı, YTB'nin Arnavutluk'a Kovid-19 salgını vesilesiyle sunduğu yardımlara aracı olmasında da kendini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren, Arnavut gazetesi Gazeta Shqiptare için makale kaleme aldı Açıklaması - Son Dakika


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