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YTB Başkanı Eren, Bursa'daki Minia Balkantürk Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika

YTB Başkanı Eren, Bursa'daki Minia Balkantürk Parkı'nı ziyaret etti

30.01.2022 12:11
YTB Başkanı Eren, Bursa'daki Minia Balkantürk Parkı'nı ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Bursa'da 12 Balkan ülkesini temsil eden Osmanlı-Türk mimari eserlerinin minyatürlerinin yer aldığı Minia Balkantürk Parkı'nı ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Bursa'da 12 Balkan ülkesini temsil eden Osmanlı-Türk mimari eserlerinin minyatürlerinin yer aldığı Minia Balkantürk Parkı'nı ziyaret etti.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (BALKANTÜRKSİAD) yapılan açıklamaya göre, Eren, ziyarette yaptığı konuşmada, Balkanların farklı ülkelerinden Osmanlı mirası eserlerin sergilendiği parkın kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Mimari eserlerin sadece binalardan, taşlardan ibaret olmadığını, bir medeniyetin, kültürün damıtılmış hali olduğunu aktaran Eren, şunları kaydetti:

"O eserlerde kullanılan mimari estetik, o medeniyetin dünyaya bakışını da gösterir. Osmanlı medeniyetinin Balkanlar'da meydana getirmiş olduğu büyük mimari hareketlilik, Osmanlı'nın Balkan İmparatorluğu olduğunu da tescilleyen belgelerdir. Balkan ülkelerindeki eserlerin minyatürlerinin Bursa'da bir park halinde hizmete sunulmuş olması çok önemli. Bu anlamda Evlad-ı Fatihan'ın serhat ruhlu iş insanları kutluyorum. YTB olarak bu projenin içinde yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Balkan ve Rumeli coğrafyasından insanların yoğun olarak yaşadığı bu bir şehirde çocuklarımızın ve gençlerimizin parka gelip bu mimari eserleri görüp atalarının farklı coğrafyalarda neler yapmış olduğunu öğrenmeleri çok önemli. Farklı şehirlerimizde bunun yapılmasını isteriz. Farklı şehirlerde sadece Balkan coğrafyasında değil Kafkaslar'da, Orta Doğu coğrafyasında Kuzey Afrika'daki Osmanlı mimari yadigarlarının bugüne taşınmasıyla alakalı bu tür sergiler, parklar inşa ederlerse çok memnun oluruz."

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de parkın hem iç turizm hem de dış turizme ve öğrencilere katkı sağlayacağına gönülden inandığını belirterek, "Öğrencilerimiz ilerleyen günlerde buraya gelip öğretmenleriyle birlikte hem bu eserleri gezebilecek hem de gerekli tarihi bilgilere de sahip olabilecektir." ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından Eren, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Osmanlı, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: YTB Başkanı Eren, Bursa'daki Minia Balkantürk Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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