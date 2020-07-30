YTB Başkanı Eren'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

YTB Başkanı Eren'den Kurban Bayramı mesajı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki vatandaşların, soydaş ve akraba coğrafyalar ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

YTB Başkanı Eren'den Kurban Bayramı mesajı, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki vatandaşların, soydaş ve akraba coğrafyalar ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında yurt dışındaki vatandaşların, soydaş ve akraba coğrafyalar ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Eren, "Bu bayramı da maalesef Covid-19 pandemisinin getirdiği birtakım şartlar dahilinde geçireceğiz. İnşallah bundan sonraki bayramlarımızı yine hep beraber bayram coşkusuyla yaşarız. Bunun için de maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi önlemlere muhakkak riayet etmemiz gerektiğini unutmayalım" dedi.

Bayramın yurt dışındaki vatandaşlar için ana vatan Türkiye'ye geliş süreciyle de denk düştüğünü hatırlatan Eren, YTB olarak izin dönemini ve bayram sevincini ana vatan Türkiye'de geçirmek için memleket yoluna düşen vatandaşların heyecanını paylaştıklarını belirtti. "Memleket Yolu çalışmalarımız kapsamında bu yıl da vatandaşlarımızı personelimiz ve Türk polisi ile Sırbistan sınırlarında karşılarken, memleketyolu.com internet sitemiz, WhatsApp danışma hattımız (+90 530 257 25 99) ve diğer hizmetlerimizle her an vatandaşlarımızın yanında olarak onların rahat ve güvenli bir yolculuk geçirmeleri için gayret etmekteyiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullanan Eren, YTB'nin dönüş yolunda da ihtiyaçları temin etmeye yönelik çalışmalarının olacağını vurguladı.

YTB'nin soydaş ve akraba coğrafyalara yönelik faaliyetlerini pandemi sürecinde de aksatmadan devam ettirme gayretinde olduğunu ifade eden Eren, "Gönül coğrafyası kavramı belki de başka hiçbir ülkeye nasip olmayan çok değerli bir ifade. İçerisinde sevgiyi, samimiyeti, birlikteliği, duygudaşlığı, bir takım ortak geçmişi ve değerleri barındırıyor. Biz de bunun bilinciyle gönül coğrafyamıza yönelik çalışmalarımızı eğitimden kültüre çok çeşitli başlıklarda sürdürüyoruz" dedi.

Eren, ayrıca evlerinden, ülkelerinden kilometrelerce uzakta Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencileri anne-babalarının, ülkelerinin ve ülkelerinin geleceğinin birer emaneti olarak gördüklerine vurgu yaparak, onların Türkiye'deki zamanlarını hem keyifli hem de verimli bir şekilde geçirmeleri için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızın ve ülkemizdeki tüm uluslararası öğrenci kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum" diyen YTB Başkanı Abdullah Eren, "Bu bayramı da maalesef Covid-19 pandemisinin getirdiği birtakım şartlar dahilinde geçireceğiz. İnşallah bundan sonraki bayramlarımızı yine hep beraber bayram coşkusuyla yaşarız. Bunun için de sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi önlemlere muhakkak riayet etmemiz gerektiğini unutmayalım" dedi. - ANKARA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Kurban Bayramı, Abdullah Eren, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
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