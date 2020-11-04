YTB'den Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Gence'ye ziyaret - Son Dakika

YTB'den Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Gence'ye ziyaret

04.11.2020 13:31

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentini ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentini ziyaret etti.

Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı ve 26 sivilin yaşamını yitirdiği Gence kentine gelen YTB Başkanı Eren, Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Gence Valisi Niyazi Bayramov ve Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, yıkılan binaların bulunduğu alana karanfil bırakarak dua etti.

Eren, burada yaptığı konuşmada, savaşın başlamasından bu yana sivil alanlara yönelik 13'e yakın saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Gence'de masum sivillerin katledildiğini dile getiren Eren, "Burada 26 insan şehit oldu. Çocuklar annesiz, babasız kaldı. Evlatları ölen insanlar oldu. Kadınlar, yaşlılar vefat etti." dedi.

"Azerbaycan'ı sindirmek için sivillere yapılan bir saldırı"

Ermenistan'ın füzelerle vurduğu yerin "tamamen sivil yerleşim yeri" olduğunu belirten Eren, "(Ermenistan'ın güzelerle vurduğu yer) Tamamen sivil yerleşim yeri. Hiçbir şekilde bir askeri alan yakınında dahi yok. Bu şehri sindirmek için, bu şehrin tarihi önemini de göz önüne alarak, Azerbaycan'ı sindirmek için sivillere yapılan bir saldırı." diye konuştu.

Eren, dünya kamuoyunda bu saldırıların hiçbir karşılık bulmadığını hatırlatarak, "Dünyaya yine TRT World, TRT Arapça, Anadolu Ajansı (AA) anlattı. AA'nın İngilizce yayınları anlattı. Türkiye'deki haber kanalları anlattı. Fakat bu sivil kayıpları Ermenistan tarafında olsaydı öyle ya da böyle çok daha dramatize bir şekilde, algıyı da katarak dünya kamuoyuna servis ederlerdi. Biraz Türk Müslüman olmanın günümüz dünyasına getirmiş olduğu bir hakikat bu. Mağdur ve mazlumsunuz fakat sesiniz haksızlar kadar duyurulmuyor." ifadelerini kullandı.

"Her türlü desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız"

Türkiye'nin muharebe başladığından bu yana Azerbaycan'ın her türlü yanında olduğunu vurgulayan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de projelerimizi nasıl daha fazla artırabiliriz diye bu ziyareti yapmak istedik. Bu elim ve terör saldırısında şehit olan tüm sivillere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Umuyoruz ki kendi öz topraklarını Azerbaycan en kısa zamanda azad edip uluslararası hukuka uygun şekilde kendi hakkını savunmaya devam edecektir. Biz de her türlü desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız."

Türkiye'nin Gence Başkonsolusu Zeki Öztürk de Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıları yerinde görmek için Türkiye'den gelen YTB'nin Azerbaycanlılara büyük destek olduğunu belirtti.

YTB'den Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Gence'ye ziyaret
YTB'den Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Gence'ye ziyaret
YTB'den Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Gence'ye ziyaret
YTB'den Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Gence'ye ziyaret

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'den Ermenistan'ın sivilleri vurduğu Gence'ye ziyaret - Son Dakika


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