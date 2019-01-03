Son Dakika Haberleri: Ytb'li Yabancı Öğrenciler "Cimri"Yi İzledi

Ytb'li Yabancı Öğrenciler "Cimri"Yi İzledi

52 dakika önce

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak "Cimri" oyununun seyircili genel provası, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ytb'li Yabancı Öğrenciler
Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak "Cimri" oyununun seyircili genel provası, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkentte Cüneyt Gökçer Sahnesi'ndeki oyunu, YTB'li bursiyerlerin yanı sıra çok sayıda sanatseverler de izledi.

Oyunu izleyen YTB bursiyerlerinden Kazakistanlı Nazerke Atmtayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez tiyatro izlemesine rağmen oyundan keyif aldığını belirtti. Atmtayeva, "Gerçekten oyuncuların performansı beni çok etkiledi. Kendimi oyunun içinde gibi hissettim. Bundan sonra da tiyatroya geleceğim." dedi.

İranlı bursiyer Media Zhiyan da sahne dekorasyonundan çok etkilendiğini ifade ederek, "Özellikle kıyafetler çok ilgimi çekti. Benim için çok farklı fakat çok güzellerdi." diye konuştu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone Cumhuriyeti'nden Muhammed Aieu Sow ise tiyatroyu çok sevdiğini belirterek, "Türkiye'de ilk kez tiyatroda bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

"Cimri" yarın seyirciyle buluşacak

Türk tiyatrosunun usta yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu'nun 2002-2003 sezonunda Adana Devlet Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu, baş karakter Harpagon'a Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un hayat verdiği Cimri, başkentte yarın seyirciyle buluşacak.

Parisli burjuva kesiminin çılgınlık düzeyine ulaşmış para tutkusunun komedyası olarak sahnelenen Moliere'nin klasik eseri Cimri, parayı bütün yaşamsal değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi insani özüne ve çevresine yabancılaşan, insanın içine düştüğü çelişkileri, gülünç ve zavallı durumu konu alıyor.

Oyun bu içeriğiyle parayı temel değer ve yaşamın tek ölçü birimi sayan yaşam anlayışına eleştirel bir bakış sunmasıyla hala güncelliğini koruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Güncel
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