YTB'nin desteğiyle Arnavutluk'taki öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde yükseköğrenimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkelerine dönen mezunların oluşturduğu Türkiye Mezunları Dernekleri, Türkiye ile dostluk köprüleri inşa ederek kendi ülkelerinin kalkınmalarına yardımcı oluyor. Bunun yanında ihtiyaç sahiplerine de yardım eli uzatan Türkiye Mezunları Dernekleri, ülkelerindeki diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek oluyor. Bu kapsamda Arnavutluk'ta birçok çalışmaya imza atan Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED), YTB'nin desteğiyle başkent Tiran'daki Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kırtasiye ve çanta yardımında bulundu.

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği üyeleri, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut'un katıldığı programla ortaokulda bulunan öğrencilere kırtasiye malzemelerinin ve çantaların dağıtımını gerçekleştirdi. Okul müdürü ve öğretmenlerin de katıldığı programda öğrencilere sağlanan desteğin mutluluk verici olduğu belirtilerek, kardeş Arnavut halkıyla her vesilede bir araya gelmenin taşıdığı öneme dikkat çekildi. - ANKARA