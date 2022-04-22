YTB'nin sponsorluğunda İngiltere'deki Westminster Abbey Kilisesi'nde toplu iftar verildi - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ana sponsorluğunu üstlendiği ve İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, Westminster Abbey Kilisesi'nin bahçesinde toplu iftar verildi.

Başkentteki ünlü kilisenin bahçesinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Utku Atahan, YTB'nin Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avustralya ve İskandinav Ülkeleri Koordinatörü (3. Bölge Koordinatörü) Hüseyin Çalışkan, Westminster Abbey Kilisesi papazlarından Anthony Ball ve çok sayıda kişi katıldı.

Başkonsolos Atahan, konuşmasında, "İslam dininde ramazan en kutsal ay. Ramazan, ibadet ayı olmasının yanı sıra sempati, tolerans ve barış ayıdır." ifadesini kullandı.

Bu nedenle ramazan ayının ruhunun çok önemli olduğunu belirten Atahan, Ramazan Çadırı Projesi kapsamında, Westminster Abbey Kilisesi bahçesinde düzenlenen toplu iftara katılmaktan da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin İngiltere'de yürütülen projeyi desteklediğinin ve bundan gurur duyduğunun altını çizen Atahan, özellikle İslamofobi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının arttığı bir dönemde İngiltere'de hoşgörü ortamında düzenlenen bu tarz etkinliklerin örnek teşkil ettiğine dikkati çekti.

Atahan, "Ayrıca, iftar programının Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenmesi de sembolik bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Burslarının da tanıtımını yapıyoruz"

YTB Koordinatörü Çalışkan da Başkanlığın, Ramazan Çadırı Projesi'nin ana sponsorlarından olduğunu, Londra'nın özellikle tarihi birçok bölgesinde Müslümanların yanı sıra farklı dinlere mensup kişilerin de katıldığı iftar programını desteklediklerini belirtti.

Çalışkan, toplu iftar programında, Türkiye Burslarını da tanıttıklarının altını çizerek "Başkanlığımızın burs programı, dünyanın 160 ülkesinden her yıl 200 bine yakın başvuru alıyor. Burada da aynı zamanda İngiltere'deki İngiliz vatandaşlara burslarımızın tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Etkinlik alanında kurulan stantta, iftara gelenlere Türkiye Burslarına ilişkin bilgi verdiklerini aktaran Çalışkan, Başkanlığın İngiltere'deki Türk diasporasına yönelik çeşitli çalışmalar da yaptığını dile getirdi.

"Westminster Abbey'de iftar programına ev sahipliği yapmak bizim için ayrıcalık"

Westminster Abbey Kilisesi papazlarından Ball, kilisenin bahçesinde açık iftar programına ev sahipliği yapmanın kendileri için ayrıcalık olduğu aktararak bu yılki iftarın, Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen ikinci iftar programını olduğunun altını çizdi.

Hem Müslümanlar hem de Hristiyanların bir araya geldiği bir iftar programının düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Ball, bunun kendileri için heyecan verici olduğunu vurguladı.

Ball, kilise çalışanlarının iftar programının hazırlanmasına yardımcı olmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.