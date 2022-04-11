YTB uluslararası öğrencilere Ankara'da iftar verdi - Son Dakika
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YTB uluslararası öğrencilere Ankara'da iftar verdi

11.04.2022 23:31
YTB uluslararası öğrencilere Ankara'da iftar verdi

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uluslararası öğrencilere yönelik "Balkanlar İftar Programı" düzenledi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uluslararası öğrencilere yönelik "Balkanlar İftar Programı" düzenledi.

YTB'nin başkentteki binasında Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Balkanlar İftar Programı'na Türkiye'de okuyan 400'den fazla yabancı öğrenci katıldı.

İftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftarın ardından konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, öğrencilere hitaben "Sizler farklı ülkelerden buraya geldiniz, Ankara'da üniversite eğitimlerinizi alıyorsunuz ve bugün güzel ramazan ayında Ankara'da bulunuyorsunuz. Umuyorum ki bu ayınız güzel geçiyordur. İnşallah bayramı da böyle hep beraber büyük bir coşku ile kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Eren, ramazan boyunca Balkanlar dışında Türk dünyası, Orta Doğu, Asya ve Afrika bölgelerinin tanıtımını içeren iftar programlarının yapılacağını kaydetti.

Öğrencilerin Türkiye'de bulundukları sürede birbirlerini tanıdıkça daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanacaklarına işaret eden Eren "Biz böyle bir dünyanın mümkün olduğuna inandığımız için Türkiye Bursları programını Türkiye'de büyük bir aşk ve şevkle yürütüyoruz." diye konuştu.

Eren, öğrencilere okudukları bölümlerde başarılı olmaları tavsiyesinde bulundu. Konuşmanın ardından ilahi dinletisine geçildi.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Balkanlar, Ankara, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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