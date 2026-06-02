Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi\'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu

YTÜ Maçka Mtal ile Almanya merkezli, otomasyon ve elektrik-elektronik sektöründe dünya çapında öncü firmalardan biri olan Weidmüller arasında; laboratuvar kurulumu, ürün ve altyapı desteği ve de teknik eğitim ve uygulamalı öğretim başlıklarını kapsayan kapsamlı bir iş birliği protokolü 2025 yılında imzalanmıştı.

LABAROTUVAR 3 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Bu protokol kapsamında Elektrik - Elektronik Alanı içerisinde weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu. Öğrencilerin PLC eğitimine büyük katkı sağlayacak bu labaratuvarda bulunan ekipmanlar ve deney setleri ile ilgili bölüm öğretmenleri yaz dönemi Weidmüller firması tarafından eğitime alınacaklar. Labaratuvar 3 haziran Çarşamba günü saat 13.00 de açılacak.

ÖĞRETMEN AYDIN SOFU'DAN ÖNEMLİ BİR SERGİ

1991 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL'sinde öğretmen, sanat tasarım ve plastik sanatlar alan şefi olarak görev yapan, Maçka'nın efsanelerinden Aydın Sofu'nun resim heykel sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Retsospektif tarzda hazırlanacak bu çok özel sergi 3 haziran çarşamba gününden itibaren sanatseverlerle buluşacak. Halka açık olacak sergiye ziyaretçi kartı ile giriş yapılabilir. Protokol açılışı 3 haziran saat 12.30 da yapılacak. 7 haziran saat 15'de ise Maçkalılar Lokma günü gerçekleştirilecek. Sergi 26 hazirana kadar 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.