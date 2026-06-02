Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi\'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu
02.06.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Almanya merkezli otomasyon ve elektrik-elektronik sektöründe dünya çapında öncü firmalardan biri olan Weidmüller arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalanmıştı. Bu kapsamda okulda weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu.

YTÜ Maçka Mtal ile Almanya merkezli, otomasyon ve elektrik-elektronik sektöründe dünya çapında öncü firmalardan biri olan Weidmüller arasında; laboratuvar kurulumu, ürün ve altyapı desteği ve de teknik eğitim ve uygulamalı öğretim başlıklarını kapsayan kapsamlı bir iş birliği protokolü 2025 yılında imzalanmıştı. 

<a class='keyword-sd' href='/yildiz-teknik-universitesi/' title='Yıldız Teknik Üniversitesi'>Yıldız Teknik Üniversitesi</a> Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu

LABAROTUVAR 3 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Bu protokol kapsamında Elektrik - Elektronik Alanı içerisinde weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu. Öğrencilerin PLC eğitimine büyük katkı sağlayacak bu labaratuvarda bulunan ekipmanlar ve deney setleri ile ilgili bölüm öğretmenleri yaz dönemi Weidmüller firması tarafından eğitime alınacaklar. Labaratuvar 3 haziran Çarşamba günü saat 13.00 de açılacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu

ÖĞRETMEN AYDIN SOFU'DAN ÖNEMLİ BİR SERGİ

1991 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL'sinde öğretmen, sanat tasarım ve plastik sanatlar alan şefi olarak görev yapan, Maçka'nın efsanelerinden Aydın Sofu'nun resim heykel sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Retsospektif tarzda hazırlanacak bu çok özel sergi 3 haziran çarşamba gününden itibaren sanatseverlerle buluşacak. Halka açık olacak sergiye ziyaretçi kartı ile giriş yapılabilir. Protokol açılışı 3 haziran saat 12.30 da yapılacak. 7 haziran saat 15'de ise Maçkalılar Lokma günü gerçekleştirilecek. Sergi 26 hazirana kadar 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Okul Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
Avrupa’nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail’e kapandı Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:51:14. #7.12#
SON DAKİKA: Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Teknik Lisesi'nden mesleki eğitimde önemli bir adım: Weidmuller u-OS labaratuvarı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.