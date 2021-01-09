Yücel'den belediyelere 'denetim komisyonu' tepkisi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, belediyelerde oluşturulan denetim komisyonlarına Millet İttifakı'ndan isimlerin alınmamasına tepki göstererek, "Oturduğunuz koltuklar kamunun ve Kayseri halkının" dedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, yaptığı açıklamada belediyeler tarafından oluşturulan denetim komisyonlarına Millet İttifakı belediye meclis üyelerinin alınmamasına tepki gösterdi. Millet İttifakı'nın Kayseri'de yüzde 32 oranında oy aldığını hatırlatan Yücel, "2019 yılının Mart ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 63, Millet İttifakı ise yüzde 32 oy almıştı. Millet İttifakına Kayserili hemşerilerimiz 'Siz belediyelerde ana muhalefetsiniz. Cumhur İttifakı belediyeleri idare ederken sizlerde onları denetleyeceksiniz' demişlerdi. Biz il denetim komisyonlarının seçiminde bunu Kocasinan'da talep etmiştik. O gün belediye başkanı şiddetle denetim komisyonu üye sayısını 3'e düşürmek kaydıyla bizleri dahil etmek istememişti. 3'e rağmen biz burada görev alabileceğimizi söylemiştik. Buna rağmen belediye başkanı bunu ötelemişti. Mahkeme sonucunda biz bir kişiyle temsil edilme hakkını elde ettik. Bununla birlikte diğer ilçe belediyelerimizde yeter sayımız olsun veya olmasın denetim komisyonlarına Millet İttifakının üyelerini dahil etmek istemiyorlar. Bunun gerekçesini çok merak ediyoruz. Yaptığınız masraflarda ve harcamalarda bizden sakladığınız ne olabilir ki diyoruz. Görmemizde ne sakınca var diyoruz. Bu sorularımıza değerli belediye başkanlarımız cevap vermemeyi cevap vermiş zihniyeti ile yol alıp gidiyorlar. Biz Kayseri'de yüzde 32 oy almışız. Türkiye'de yüzde 10 oy alan bir milletvekili mecliste grup kuruyor, birçok soruyu soruyor ve cevap alıyor veya almıyor ama bir muhalefetlik yapıyor. Biz Kayseri'de yüzde 32 ile temsil ettiğimiz Millet İttifakımız adına yani Kayserili hemşerilerimiz adına haberlerimize yer vermeyen basının, bize oy vermeyen vatandaşın en azından inceleme duygusunu biz belediyelere görev olarak üstlenelim dememize rağmen bir yer bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başınızın ağrımaması için hassasiyet gösterin"

Yücel, "Bugün Kocasinan Belediye meclisinde biz bu görevi alacağız. Bu mahkeme kararı ile olduğu için alacağız. Size bir gerçeği açıklamak istiyorum. Geçenlerde Sayıştay Kayseri ile ilgili bir rapor ortaya koydu. Oyduğu raporda, 'Bir takım müdürlüklerdeki müdürler liyakata uygun atanmamıştır. Bir takım harcamalar uygun olmamıştır. Bir takım yatırımlar doğru yapılmamıştır' diyor. Bunları Sayıştay ortaya koyuyor ve 'Bundan sonraki yıllar içerisinde bu tür ifadeler başınızı ağrıtacak' diyor. Hatta 'bu konuyla ilgili muhalefet isterse yolda alabilir. Dava açabilir ve irdeleyebilir, soru sorabilir' diyor. Siz denetim komisyonlarına muhalefetten bizleri almadığınız takdirde sizin kıymetli bürokratlarınız hata yapabilirler. Bu yaptıkları hatayı Kayseri'deki muhalefeti atlayıp Türkiye Cumhuriyetinin Sayıştay müfettişleri ortaya koyarsa bunlar sizin önünüzdeki 8 yıl içerisinde hesap vermek zorunda kalacağınız konular olabilir. Biz diyoruz ki; yapılacak denetim komisyonlarında Kocasinan Belediyesi gibi sizde yeter sayımız olsun veya olmasın bizlerden de bir takım arkadaşları sizin denetim komisyonlarına alıp kendinizi denetletmeniz gereklidir. Muhtemelen korkacak bir şeyiniz yoktur. Rahatsız olacağınız bir durum yoktur. Siz almadığınız zaman bizler 'Hayırdır, burada ne varsa bizim görmemizi istemiyorsunuz' diye sorabiliyoruz. Sizin oturduğunuz koltuklar baba mallarınız değil. Babanızdan kalan bir koltuk değil. Burası kamunun, bu Kayseri halkının. Size yüzde 63 oy veren seçmenin buyurun oturun dediği ama yüzde 32 seçmenin de 'sizde burayı denetleyin' dediği hepimizin koltukları. Burada yapılanları sadece sizin ve sizden sonra Sayıştay denetçilerinin ortaya çıkarması kadar üzücü bir durum olamaz. Burada Kayseri'nin 3'te 1'inden oy almış ve ana muhalefet görevi üstlenen bizlerin buraları görmesi, irdelemesi, incelemesi, doğrular varsa ortaya çıkartması, yanlış varsa da 'Sayın başkanlar burada hata yapılıyor. Bunları yapmayın. Gelecekte başınız ağrır' demesi adına bu konuda hassasiyetinizi görmek istiyoruz. Bu konuda hassasiyet göstermeyen belediye başkanları olursa bundan sonraki incelemelerimizi ve irdelemelerimizi biz İYİ Parti olarak şiddetle gündeme getireceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ