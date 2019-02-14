Son Dakika Haberleri: Yücel'den, İncekum'a Düğün Salonu, Okurcalar'a Park Müjdesi

Yücel'den, İncekum'a Düğün Salonu, Okurcalar'a Park Müjdesi

44 dakika önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İncekum'a düğün salonu, Okurcalar'a park müjdesi verdi.

Yücel'den, İncekum'a Düğün Salonu, Okurcalar'a Park Müjdesi, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İncekum'a düğün salonu, Okurcalar'a park müjdesi verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahallelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Okurcalar, İncekum ve çevre mahallelere düğün salonu müjdesini veren Yücel, "İncekum Mahallemizde vatandaşlarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir düğün salonu inşa edeceğiz. Projesini hazırladık, ihalesini 8 Ocak'ta gerçekleştirdik. 1.5 Milyon TL'ye bitirilecek olan merkezdeki Eşgilik Düğün Salonumuz tarzında yarı açık hizmet verecek düğün salonumuzu hem İncekum bölgesinin hem de çevresindeki mahallelerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarladık. İnşallah en kısa zamanda inşaatına başlayıp, bölgenin hizmetine sunacağız" dedi.

Okurcalara 4 dönümlük park

Başkan Yücel, "Okurcalar'a D-400 kenarı Kapalı Pazar Alanı çaprazına 4 dönümlük bir alana çok büyük bir park yapıyoruz. Basket sahası, mini futbol sahası, fitness aletleri, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları olan parkımızın projesi hazır. Park ve yeşil alanlarımızın arttırılmasına çok önem verdik. Bölgede yeşil alanların sayısını eskiye oranla 3 kat arttırdık" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, Alanya, Okurcalar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur

Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu Uçakta Cep Telefonunu Kapatmayan Yolcuya 2 Bin 124 TL Ceza Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 12:58:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yücel'den, İncekum'a Düğün Salonu, Okurcalar'a Park Müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]