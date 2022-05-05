Yukarı Mısır'da 85 Antik Mezar Bulundu - Son Dakika

KAHİRE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Mısır'ın güneyindeki Sevhac vilayetinde toplam 85 mezarın gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Mezarların tarihi, yaklaşık 4.500 yıl öncesindeki Mısır'ın Eski Krallık döneminden M.Ö. 305 ile M.Ö. 30 yılları arasındaki Ptolemaios Hanedanlığı'na kadar uzanıyor.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Mısırlı arkeologlardan oluşan heyetin, başkent Kahire'nin yaklaşık 350 kilometre güneyindeki Gabal El Haridi bölgesinde mumyaların yanında 30 adet ölüm belgesinin de bulunduğu bildirildi. Ölüm belgelerinde eski Yunan harfleri ve antik Mısır hiyeroglifleriyle yazılmış ölen kişinin adı, işi ve anne-babasının adları yer alıyor. Açıklamada bazı mezarların dağın içine gömülü olduğu, bazılarındaysa defin odalarına giden koridorlarla bir ya da birden fazla kuyu olduğu bilgisi yer aldı.

Tarihsiz fotoğrafta Mısır'ın güneyindeki Sevhac vilayetinde gün yüzüne çıkarılan Ptolemaios dönemine ait tapınağın kalıntıları görülüyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Heyet ayrıca M.Ö. 246 ile M.Ö. 222 yılları arasında hüküm süren Ptolemaios Hanedanlığı'nın üçüncü firavunu III. Ptolemaios dönemine tarihlenen kerpiçten yapılma bir kaleyi de gün ışığına çıkardı. Açıklamada kalenin, sınırları gözetlemek, vergi koymak ve Nil Nehri üzerindeki seyrüsefer trafiğinin güvenliğini sağlamak üzere inşa edildiği belirtildi. Yapılan keşifler arasında Tanrıça İsis'e adanmış, 33 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde Ptolemaios dönemine ait bir tapınağın kalıntıları da yer alıyor.

Tarihsiz fotoğrafta Mısır'ın güneyindeki Sevhac vilayetinde Nil Nehri'nin kıyısında gün yüzüne çıkarılan III. Ptolemaios dönemine tarihlenen kerpiçten yapılma kale görülüyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)