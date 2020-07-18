Yukatel Denizlispor, Alanya'ya gitti

Ogenyi Onazi dışında eksik oyuncunun bulunmadığı yeşil-siyahlı ekipte kadroda yer alan isimler şöyle:

Yukatel Denizlispor'da teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarına dün yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, kara yoluyla Alanya'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekibin, son çalışmasını Alanya'da yapacağı belirtildi.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor 'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor , karşılaşma için Antalya 'nın Alanya ilçesine gitti.

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