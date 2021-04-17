Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Yılmaz Vural

Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, güzel bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz Vural, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybeden takımın ligde kalma yolunda büyük sıkıntıya gireceği çok kritik bir karşılaşmaya çıktıklarını aktardı.

Kadro yapısı olarak Denizlispor'un önemli bir takım olduğunu kaydeden Vural, "Oyuncu kapasitesi anlamında diğer takımlardan farkı yok. Biz 2. dakikada erken bir gol attık. Devrenin bitimine kadar Denizlispor olağanüstü yüklendi. Gerilemek durumunda kaldık. Buna rağmen önemli kontratak pozisyonları yakaladık." diye konuştu.

İkinci yarının başlamasından 38 saniye sonra Hugo Rodallega'nın attığı şık golün ligde ikinci yarı en erken atılmış gol olabileceğini anlatan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Ben de rakip takımın teknik direktörü olarak alkışladım. Bu golden sonra, 64. dakikada kalemizde bir gol daha gördük. Beklemediğimiz bir şey başımıza geldi. Diğer maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor takımı özelle 60-70'li dakikalardan sonra bir düşüş yaşıyor. Bunu biliyorduk. Daha önce de konuşmuştuk. İkinci golden sonra 2 değişiklik yaptık. Rashani ve Oltan'ı oyuna aldık. Onların girmesi oyuna canlılık getirdi. Skorda 2-2'yi yakaladık. Beraberlik iki takıma da yetmiyordu. Çok şükür istediğimiz sonucu bulduk. 3-2 kazandık. Çok mutluyuz. Uzun haftalardır bir türlü iyi sonuç alamıyorduk. 9 haftadır kazanamayan bir takımdık. Benim göreve geldiğim son 3 maçta 9 puan alabilecekken 1 puan alabildik."

Türk futbolunda sıkıntılar olduğunu savunan Yılmaz Vural, şunları kaydetti:

"Bunları şimdi değil, lig bitiminde konuşacağım. Türkiye bunu bilmeli. İnanın çok zordayız. Benim takımım da bu zorlukları yaşıyor. Oyuncuyla takım kurtulmuyor, oyunla kurtuluyor. Takım olarak birlikte tepki verecek, takım duygusunu yaşayacak hale gelmezseniz, sıkıntı çekersiniz. Biz kararlar aldık ve bunu uyguladık. Yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bu aldığım kararlara katılan Erzurum halkına da çok teşekkür ediyorum. Bizimle fiziksel olarak birlikte değiller ama bize verdikleri manevi destekleri, inançları için teşekkür ederim. Hakem Halil Umut Meler'e de çok teşekkür ederim. Hatasız maç yönetti. Hakem arkadaşlarıma ricamdır. Hatayı herkes yapabilir ama bir yaptığınız hata diğer takımın canını yakmasın."