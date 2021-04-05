Yukatel Denizlispor maçından notlar - Son Dakika

Yukatel Denizlispor maçından notlar

05.04.2021 19:01
Yukatel Denizlispor maçından notlar, System.String[]

Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına çıktı-Sarı-lacivertli ekipte 3 değişiklik-Fenerbahçe'de 5 eksik-Sinan Gümüş 13 maç sonra 11'de-İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş yedek soyundu-Yedek kaleci Osman Ertuğrul Çetin -Yukatel Denizlispor'da 6 eksik Mustafa AKIN /...

- Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına çıktı

-Sarı-lacivertli ekipte 3 değişiklik

- Fenerbahçe'de 5 eksik- Sinan Gümüş 13 maç sonra 11'de- İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş yedek soyundu-Yedek kaleci Osman Ertuğrul Çetin

-Yukatel Denizlispor'da 6 eksik

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,-  Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi.Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına çıktı. Belözoğlu'nun yanı sıra teknik ekibe dahil olan yardımcı antrenör Erdinç Sözer de ilk maçında görev aldı.Emre Belözoğlu, ligin 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte hastalığı sebebiyle kadroda bulunmayan Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül, Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci'nin yedekler arasında yer almasından dolayı ise Sinan Gümüş ve Ozan Tufan ilk 11'de görev aldı.Belözoğlu, Denizlispor maçına şu 11'le çıktı: " Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta."FENERBAHÇE'DE 5 EKSİKFenerbahçe, Denizlispor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle 2 oyuncu ise koronavirüs testlerinin pozitif olmasından dolayı Denizlispor karşılaşmasında görev alamadı.SİNAN GÜMÜŞ 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE Sarı-lacivertli ekipte Sinan Gümüş, ligde 13 maç sonra ilk 11'de forma giydi.Ligde en son 11 Ocak'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta 11'de görev alan Sinan Gümüş, sonrasındaki 13 maçın 7'sinde sakatlık sebebiyle görev alamazken 3 maçta yedekler arasında yer aldı. Sinan Gümüş 3 maçta ise oyuna dahil olmadı.İRFAN CAN KAHVECİ VE MERT HAKAN YANDAŞ YEDEK SOYUNDUFenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, karantina sürelerinin ardından Denizlispor maçı ile kadroya dahil oldu. İki oyuncu da yedekler arasında yer aldı.YEDEK KALECİ OSMAN ERTUĞRUL ÇETİNSarı-lacivertli ekipte Harun Tekin'in yokluğunda yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin görev bekledi. Tecrübeli kaleci Harun Tekin, rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer alamazken 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin karşılaşma kadrosuna girdi. 17 yaşındaki file bekçisi daha önce Türkiye Kupası'nda 3 maçta kadroda yer alırken, ligde ise ilk kez yedek kulübesinde şans bekledi. DENİZLİSPOR'DA 6 EKSİKYukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Fenerbahçe karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Denizlispor'da cezalı Özer Özdemir'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmed Yasin, Hüseyin Altıntaş,Ayman Ben Mohamed, Özgür Çek ve Recep Niyaz, Fenerbahçe maçında görev alamadı.

Hakan Kutlu, şu 11'le sahaya çıktı: " Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega."


Yukatel Denizlispor maçından notlar
Yukatel Denizlispor maçından notlar
Yukatel Denizlispor maçından notlar
Yukatel Denizlispor maçından notlar
Yukatel Denizlispor maçından notlar
Yukatel Denizlispor maçından notlar

Osman Ertuğrul, Denizlispor, Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var
Fenerbahçe, Denizlispor maçında ilk yarıda isabetli şut atamadı Fenerbahçe, Denizlispor maçında ilk yarıda isabetli şut atamadı         
20:12
Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli         
19:25
Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı         
18:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri         
18:09
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum         
17:52
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım         
16:27
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı         
13:15
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 20:31:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei