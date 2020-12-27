Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü: 1-2 - Son Dakika

Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü: 1-2

27.12.2020 18:03
Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü: 1-2, System.String[]

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Esat Sancaktar (xx), Candaş Elbil (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Hüseyin (xx), Lopes (xx), Mustafa (xx), Leismann (xx), Bergdich (xx)- Aissati (xx), Bakalorz (xx)(Dk. 80 Dossevi x), Murawski (xx) (Dk. 46 Mesanovic x), Özer (xx) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Esat Sancaktar (xx), Candaş Elbil (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Hüseyin (xx), Lopes (xx), Mustafa (xx), Leismann (xx), Bergdich (xx)- Aissati (xx), Bakalorz (xx)(Dk. 80 Dossevi x), Murawski (xx) (Dk. 46 Mesanovic x), Özer (xx) (Dk. 71 Muhammet x)- Varela (xx)(Dk. 69 Recep x), Rodallega (xx)MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich (xx), Kitsiou (xx), Atakan (xx), Sarlija (xx), Pinto (xx) – Endri (xx) (Dk. 83 Erdi x), Voca (xx)(Dk. 78 Diousse x), Lukasik (xx) (Dk. 90 Şahverdi x), Lobjanidze (xx)(Dk. 90 Borven x), Paintsil (xx) (Dk. 83 Atilla x), Bolingi (xx)GOLLER: Dk. 80 Recep (Yukatel Denizlispor) - Dk. 21 Atakan Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü)SARI KARTLAR: Rodallega, Özer (Yukatel Denizlispor) - Atakan, Paintsil, Bolingi (MKE Ankaragücü)Süper Lig'in 15'inci haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Atakan, 45'inci dakikada Lukasik kaydetti. Denizlispor'un tek golü ise 80'inci dakikad Recep'in ayağından geldi. Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 12'ye yükseltti. 8'inci dakikada Lukasik'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Paintsil'in dokunuşunda top yandan auta çıktı. 19'uncu dakikada Bolingi'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Kitsiou'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 21'inci dakikada MKE Ankaragücü karşılaşmada öne geçti. Endri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Atakan'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu:  0-1. 45'inci dakikada Kitsiou'nun pasında Lukasik'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2.49'uncu dakikada Aissati'nin pasında topla buluşan Mesanovic'in sağ çarpardan yaptığı vuruş yandan auta çıktı. 58'inci dakikada Varela'nın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Rodallega kafayı vurdu. Savunma topu çizgiden çıkardı. 77'nci dakikada Endri'nin kullandığı köşe vuruşunda Voka yakselerek kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti. 80'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında, Mesanovic sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Caza sahası içindeki Recep'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

90+3üncü dakikada Leismann'ın ortasında arka direkte Mustafa'nın yaptığı vuruş yandan auta çıktı.


MKE Ankaragücü, Denizlispor, Ankaragücü, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü: 1-2 - Son Dakika Spor


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