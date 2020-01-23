Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer etti - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer etti

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Özgür Çek'i transfer etti.

Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Özgür Çek'i transfer etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Özgür Çek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak üzere transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, tecrübeli futbolcunun takıma güç katacağını ifade etti.

Özgür Çek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı.

Denizlispor, Kasımpaşa, Özgür Çek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok
Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla eledi! Son Dakika: Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması FETÖ'cü Arif Erdem, ABD'de görüntülendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 23:31:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]