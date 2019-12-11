Yüksek İhtisas Hastanesinde havalı yatak hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksek İhtisas Hastanesinde havalı yatak hizmeti - Son Dakika

Yüksek İhtisas Hastanesinde havalı yatak hizmeti

6 saat önce

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, 2 ve 3. basamak anestezi yoğun bakımlarında dinamik antidekübitik havalı yatakları hastaların hizmetine sundu.

Yüksek İhtisas Hastanesinde havalı yatak hizmeti, System.String[]

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, 2 ve 3. basamak anestezi yoğun bakımlarında dinamik antidekübitik havalı yatakları hastaların hizmetine sundu.

Başhekim Dr. Tolga Demirel, yaptığı açıklamada, hastalara daha iyi hizmet verebilmek, yatak yarası gelişmesini engellemek ve gelişmiş bası ülserinin iyileşmesini hızlandırmak için bu yatakların getirildiğini belirtti.

Yoğun bakımda yatan hastaların en büyük sorunlarından birinin uzun süre yatmaya bağlı yatak yaraları olduğuna dikkati çeken Demirel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yatak yaralarının tedavisi tıbbi olarak zor ve maliyetli olduğu bilinir. Özellikle sistematik hastalığı olan diyabet dolaşım bozukluğu gibi hastalarımızda yatak yaraları önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastanemizde tam teşekküllü olarak hizmet vermekte olan 2. ve 3. basamak anestezi yoğun bakımlarda yatan hastaların konforunu arttırmak, yatak yarası gelişmesini önlemek ya da daha önceden oluşmuş yatak yaralarının iyileşmesini hızlandırmak amacıyla dinamik antidekübitik havalı yataklarımız kullanılmaya başlandı."

Demirel, ayrıca yaşlı hastaların takibinin yapıldığı palyatif servisinde de havalı yatakların kullanılmaya başlandığı sözlerine ekledi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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