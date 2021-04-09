Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

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Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yolu karla kaplandı.

Ulus , Amasra , Kurucaşile ilçesi ile Kumluca , Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bartın'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Zonguldak , Karabük , Bartın ve Sakarya 'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

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