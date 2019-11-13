Son Dakika Haberleri: Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı
Son Dakika 3. Sayfa Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı - Son Dakika

Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde gece geç saatlerde yüksek sesle, çevredekileri rahatsız ederek müzik dinleten alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde gece geç saatlerde yüksek sesle, çevredekileri rahatsız ederek müzik dinleten alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.


Yeni Mahalle, Atakent Sitesi civarında gece saatlerinde bir araçtan gelen yüksek sesli müzik vatandaşlarda tepkiye neden oldu. Mahalle sokaklarında yankılanan ses, çevre sakinlerini yataklarından kaldırdı. Durumdan rahatsız olan halk durumu polise ihbar etmesi üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, aracı söz konusu mevkide aynı şekilde yakaladı.


Sürücü S.Ş. üzerinde yapılan alkol kontrolünde 0.68 promil de alkollü olduğu tespit edilirken, bin 2 TL alkollü araç kullanmaktan ve 108 TL de yüksek sesle çevreye zarar vermekten toplamda bin 110 TL para cezası uygulandı - EDİRNE

Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


10 bin liraya karavan almak isteyince dolandırıldı
Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen ve ikramiye kazanan kuponu iade etti Hamsi fiyatıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor Bir döneme damga vuran İsmar marketlerinin isim hakkı icradan satılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:48:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]