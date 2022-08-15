YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti

15.08.2022 10:28
YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak, "YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. YÖK'te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü" dedi.

'SİSTEMİ TÜM YÖNLERİ İLE İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişikliklerin, üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdiğini vurgulayan YÖK Başkanı Özvar, "Önümüzdeki yıllarda da daha kapsayıcı bir sisteme geçerek, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalarımıza devam edeceğiz. Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti. YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.


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Kaynak: DHA

Erol Özvar, Twitter, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti - Son Dakika

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