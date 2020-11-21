Yüksekova Belediyespor Bayan Futbol Takımı Ayvalık'ta kampa girdi

Yüksekova Belediyespor Bayan Futbol Takımı, Kovid-19 nedeniyle ara verilen lig maçlarının hazırlıklarını Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sürdürüyor.

Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Sarımsaklı mevkisindeki Vilayetler Evi'nde konuk edilen Yüksekova Belediyespor'lu 30 bayan sporcu, çalışmalarına başladı.

Yaşları 16 ila 25 arasında değişen genç bayan sporcuların idmanlarda oldukça hırslı oldukları dikkatlerden kaçmazken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da takımı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Oyuncular, teknik kadro ve kulüp yönetimiyle bir araya gelen Görgülüarslan, takımıın Ayvalık'ın gezilecek yerlerine gidebilmeleri için program hazırlayacaklarını belirtti.

Takım kaptanı Kübra Şen de kadınların futbolda başarılı olabileceklerini anlatarak, çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı.