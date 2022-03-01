Yüksekova'da 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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Yüksekova'da 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

01.03.2022 12:33
Yüksekova'da 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 koli içerisinde toplam 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 koli içerisinde toplam 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "28 Şubat 2022 günü bir şahsın 112 unsurlarına yaptığı ihbar neticesinde, Yüksekova ilçesi Esendere Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; 5 koli içerisinde toplam 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova, Hakkari, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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