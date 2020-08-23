Yüksekova'da 3 bin 63 konuttan 986'nın kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Yüksekova'da 3 bin 63 konuttan 986'nın kura çekimi yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptırılan 3 bin 63 konuttan 986'sının daha kura çekimi yapıldı.

Yüksekova'da 3 bin 63 konuttan 986'nın kura çekimi yapıldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptırılan 3 bin 63 konuttan 986'sının daha kura çekimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Esenyurt Mahallesi'nde modern standartlarda yaptırılan 3 bin 63 konuttaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Önceki kura çekiminden kalan 1. bölgedeki 69 ile 2. ve 3. bölgedeki 899 konut için Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak içeri alındı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, 13 Mart ile 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensuplarınca başlatılan çukur eylemlerinde evleri hasar gören vatandaşlar için hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Yakar, "Bu hasar tespit çalışmaları sonucunda evleri ağır hasarlı olup evlerinin enkazı kaldırılanlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Yüksekova ilçemizde 5 bölgede Toplam 3063 adet konut yapma ihalesi 2016 yılında yapıldı. 2017 yılında yer teslimi esnasında bu projeler revize edilerek 3 bin 102 adet konut olarak son halini almıştır. Bu konutlardan biten bin 256 adet konut, evleri zarar gören ve bu bölgede ev almak isteyen mağdur vatandaşlarımız için Yüksekova Noterince şeffaf bir şekilde 21 Eylül 2019 ve 4 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan kura çekimleri sonucunda bin 187 konutun hak sahipleri tespit edilmiştir" dedi.

Birinci bölgedeki kura çekimlerinden arta kalan 69 adet konutun yanı sıra ikinci bölgeden 598 ve üçüncü bölgeden 301 adet konut için başvuruların başladığını dile getiren Yakar, " Ev almak isteyen vatandaşlarımız için yeni talepler alınmış olup bu gün Yüksekova Noterince çekilecek kura sonuçlarına göre hak sahipliğini kazanan vatandaşlar için Yüksekova Noterince bize gelecek listeye göre anahtar teslimleri yapılacaktır. Buradaki çalışmalarda emeği geçen öncelikle devlet büyüklerimize sahada gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - HAKKARİ

Esenyurt Mahallesi, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da 3 bin 63 konuttan 986'nın kura çekimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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