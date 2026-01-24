Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışması

Yüksekova\'da Kayaklı Koşu Yarışması
24.01.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKF, 29-31 Ocak'ta Yüksekova'da 'Barış ve Kardeşlik' temasıyla kayaklı koşu yarışı düzenliyor.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen "Kayaklı Koşu Barış ve Kardeşlik 1. Etap Yarışması", 29-31 Ocak tarihleri arasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilecek.

Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yol süresi hariç üç gün devam edecek olan organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda sporcu katılım sağlayacağı belirtildi. Yarışmalarla bölgenin kış sporları potansiyelinin açığa çıkarılması ve kayaklı koşu branşının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Federasyon yetkilileri, organizasyonun "Barış ve Kardeşlik" temasıyla düzenlendiğini söyleyerek, sporun toplumsal bütünleşmedeki önemine dikkat çekti.

İlçenin spor turizmine ve tanıtımına önemli katkı sunması beklenen dev organizasyon için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Yarışmada görev alacak sporcu, hakem ve teknik heyet listeleri federasyonun resmi internet sitesinde erişime açıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
14 ünlünün testi pozitif çıktı 14 ünlünün testi pozitif çıktı
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

14:05
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 14:09:08. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.