Yüksekova'da yoğun sis - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 20-40 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Bitlis ve Hakkari'de 3, Muş'ta sıfırın altında 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçe sis etkili oldu.