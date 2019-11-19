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Yüksekova'da yol asfaltlama çalışması

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlatılan çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokak asfaltlandı.

Yüksekova'da yol asfaltlama çalışması, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlatılan çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokak asfaltlandı.


Yüksekova Belediyesi ve Hakkari Valiliğinin girişimleri sonucu Karayolları Bölge Müdürlüğünün destekleriyle başlatılan bitümlü sıcak karışım (BSK) yol asfaltlama çalışmaları çerçevesinde; Milli Egemenlik, Anafartalar ve Kültür Sanat caddeleri ile 23 Nisan Caddesi'nin Cengiz Topel Caddesi ile bağlantısını sağlayan yolda asfalt döküm çalışmaları tamamlandı. Söz konusu caddelerde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'nde daha önce altyapı çalışmaları esnasında bozulan yollarda ise asfalt döküm çalışmaları için zemin hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.


Zemin hazırlık çalışmalarıyla birlikte caddenin iki şeridinde de bozulan kısımlarda bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt dökümü yapıldı. Cengiz Topel Caddesi'nde yapılan çalışmanın geçici olduğu ve yeni çalışma sezonu ile birlikte caddenin kaldırımlarının yenileceği, refüj düzenlemesinin yapılacağı ve peyzajının gerçekleşeceği de belirtildi. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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