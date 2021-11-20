Yüksekova'daki Nehil Sazlığı alev aldı! Birçok kuş türü yaşıyor - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Karlı ve Vezirli köyü arasında geçen birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yeniden yangın çıktı.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zor arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

Sazlıkta geçen yıl da yoğun kuş ölümleri yaşanmıştı.

Aynı bölgede geçen haftalarda da bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı.