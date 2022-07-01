Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

01.07.2022 23:54
Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilogram gram metamfetamin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilogram gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsalına operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Yüksekova, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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