Yüksekovalılar evlerine kavuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hendek olayları döneminde evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan konutlar, cumartesi günü kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.



Yüksekova'da 2016 Mart ayında hendek ve barikat kurarak evlere patlayıcı yerleştiren teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında evleri zarar gören vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ marifetiyle yaptırılan konutlar tamamlandı. Cumartesi günü yapılacak kura çekimiyle konutların hak sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Ramazan Öztunç, Yüksekova ilçe merkezinde 3 Mart ile 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında ilan edilen sokağı çıkma yasağında taşınmazları zarar gören vatandaşlar için hasar tespit çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, "Hasar tespit çalışmaları sonucunda ağır hasarlı olarak tespiti yapılan yapılardan enkazı kaldırılanların hak sahipleri için, Yüksekova ilçemizin Esenyurt Mahallesi'nde rezerv yapı alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca konut ve iş yeri üretilmiştir. 5 ayrı bölgede yapılan konutlarından 1. bölgede yapılan 1. etaptaki 476 ve 2. etaptaki 780 adet konut olmak üzere toplam bin 256 adet konut için ön sözleşmeler yapılmış. Konutlar, 21 Eylül 2019 tarihinde Yüksekova Şehir Stadyumunda, o gün bitirilmediği taktirde 22 Eylül 2019'da kura çekimleri sonucunda hak sahiplerine Noter huzurunda dağıtılacaktır. Kura çekimleri Ana-Kent Danışman Firması tarafından yapılacak. Kuradan ismi çıkacak olan halk sahiplerine şimdiden hayırlı olsun" dedi. - HAKKARİ