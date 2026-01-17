Yükselen Türkiye ve Ekonomik Vizyon - Son Dakika
Yükselen Türkiye ve Ekonomik Vizyon

Yükselen Türkiye ve Ekonomik Vizyon
17.01.2026 19:00
Yalçın, Türkiye'nin son yıllardaki ilerlemesini ve bağımsız ekonomik hedeflerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Son 20-25 yılda yaptığımız icraatların bir sonucu olarak, attığımız her türlü adımın sonucu olarak, bugün aslında bu coğrafyada sadece ayakta kalan değil, aynı zamanda yükselen bir Türkiye'ye şahitlik ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Arzu Silin Günaydın ile birlikte Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yalçın ve beraberindekiler, Vali Birol Ekici ile bir süre görüştü. Valilik ziyaretinin ardından Şırnak Belediyesi'ne geçen Yalçın ve beraberindekiler, daha sonra partisinin il binasında düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

'TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ EKONOMİSİNİ İNŞA EDEREK ORTAYA KOYACAĞIZ'

Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlara değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yakın coğrafyasında hatta dünyanın uzak bölgelerinde olup bitenlere bir bakın. Neredeyse etrafımızda iç savaş yaşamamış, neredeyse iktidarları çökmemiş ülke kalmadı diyebiliriz. Dünya son derece krizli bir döneme doğru savruluyor. Birçok ülke, bugün Avrupalılar bile kendi güvenliklerinin tehlike altında olduğunu düşünmeye başladılar. Eskiden birbirine dost gözüyle bakan devletler, bugün birbirlerinden şüphe duymaya başladılar. Etrafımızda Suriye'ye bakın, Irak'a bakın, Arap coğrafyasına bakın. Neredeyse hepsi ekonomik sorunlar, güvenlik sorunları, iç savaş ve terör örgütleriyle mücadele ediyor. Biz ise son 20-25 yılda yaptığımız icraatların bir sonucu olarak, attığımız her türlü adımın sonucu olarak, bugün aslında bu coğrafyada sadece ayakta kalan değil, aynı zamanda yükselen bir Türkiye'ye şahitlik ediyoruz. Ne ifade eder? Cumhurbaşkanımız her türlü zeminde bunları açıkça dile getiriyor. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekten bahsediyor. Türkiye Yüzyılı'nı nasıl inşa edeceğiz? Türkiye'yi terör örgütlerinden arındırarak inşa edeceğiz. Türkiye'nin bağımsız ve güçlü ekonomisini inşa ederek ortaya koyacağız. Bu ülkenin vatandaşlarına özgürlük ve haklarını tanıyarak inşa edeceğiz. Biz AK Parti'yiz. Biz bu ülke tarihinde yapılmış kara yollarının en az beş katını yapmış iktidarız. Biz bu ülke tarihinde yapılmış olan hastanelerin en az beş katını yapmış iktidarız. Biz bu ülke tarihinde yapılmış barajların en az beş katını yapmış iktidarız. Bu ülkenin gayri safi milli hasılasını en az beş kat arttırmış İktidarız. Ama hepsinden önemlisi, bu ülkede her bir vatandaşın insanca, onuruyla yaşamasını sağlamış bir iktidarız."

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
