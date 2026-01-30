Yükümlüler Okullarda Temizlik Çalışması Yürüttü - Son Dakika
Yükümlüler Okullarda Temizlik Çalışması Yürüttü

Yükümlüler Okullarda Temizlik Çalışması Yürüttü
30.01.2026 15:54
Denetimli serbestlik yükümlüleri, Beyşehir'deki okullarda temizlik yaparak eğitim dönemine katkı sağladı.

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, ara tatil döneminde Konya'nın Beyşehir ilçesindeki okullarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında okul sınıfları, ortak kullanım alanları ve okul çevresi detaylı şekilde temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Yapılan bakım ve düzenleme faaliyetleriyle öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim alması amaçlandı. Yükümlülerin kamu yararına ücretsiz işlerde görevlendirilmesiyle hem topluma katkı sağlanması hem de bireylerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla okulların yeni döneme daha temiz ve sağlıklı şartlarda hazırlandığını belirterek tüm öğrencilere başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim dönemi temennisinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yükümlüler Okullarda Temizlik Çalışması Yürüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
