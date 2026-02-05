Yumaklı, Deprem Şehitlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Yumaklı, Deprem Şehitlerini Ziyaret Etti

05.02.2026 15:00
Bakan İbrahim Yumaklı, depremde ölenler için mevlit düzenleyip mezarlarını ziyaret etti.

DEPREMDE ÖLENLERİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamanın ardından depremde hayatını kaybedenler için Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programın ardından Kabasakal Mezarlığı'na giden Bakan Yumaklı, depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Mezarlıkta dua eden Yumaklı, daha sonra dua eden ailelerle de bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Politika, Deprem, Güncel, Son Dakika

