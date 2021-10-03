Üye Girişi
Yumuktepe Höyüğü'nde 4 bin 500 yıllık küpün yer aldığı yapı bulundu - Son Dakika

Yumuktepe Höyüğü'nde 4 bin 500 yıllık küpün yer aldığı yapı bulundu

03.10.2021 11:03

Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde, içerisinde 4 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen küp, çok sayıda çömlek parçası ve gıda fosillerinin bulunduğu yapıya ulaşılması, medeniyetlerin yaşam biçimini araştıran arkeologları heyecanlandırdı.

Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde, içerisinde 4 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen küp, çok sayıda çömlek parçası ve gıda fosillerinin bulunduğu yapıya ulaşılması, medeniyetlerin yaşam biçimini araştıran arkeologları heyecanlandırdı.

Çok sayıda uygarlığın izlerini taşıdığı için "Medeniyetler Beşiği" olarak da anılan Toroslar ilçesindeki höyükte, sezon kazıları, İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Ekip, 9 bin yıldır ayakta duran höyükte, uygarlıkların izlerini ortaya çıkarmak için Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Bizans katmanlarında özenle çalışıyor.

"Binanın içerisinde çok sayıda çanak ve çömlek parçaları vardı"

Kazı başkanı Prof. Dr. Caneva, AA muhabirine, MÖ 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan Yumuktepe'de, her sezon önemli bulguların elde edildiğini söyledi.

Höyüğün, medeniyetlerin yaşam biçimleri açısından önemli ipuçları verdiğini kaydeden Caneva, toprağın üzerine kerpiçle yapılmış büyük bir binaya ulaştıklarını aktardı.

Caneva, binayı tüm hatlarıyla açığa çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Binanın içerisinde çok sayıda çanak ve çömlek parçaları vardı. Yapılan analizde çok önemli bir şey çıktı. Bu parçalar, tek bir çeşit ürüne aitti. Bu kaselerin hepsi aynı, seri üretim olarak yapılmış. Bu binada 700 civarında kase vardı. Burası standart bir aile ya da restoran için büyük bir yer. Buranın umumi veya törensel yemeklerin düzenlendiği ya da halka yemek dağıtılan bir yer olduğunu düşünüyoruz. Burada büyük ve önemli bir ailenin olduğunu, yani sınıf sisteminin başladığını zannediyoruz."

Bulunan küp Orta Tunç Çağı'na ait

Binanın kapısına ait izlere de rastladıklarını dile getiren Caneva, "Burada bütün halinde büyük bir küpe ulaştık. Dönem olarak 9. tabakada yani Orta Tunç dönemine ait. MÖ 2500-2000 arasında bir zamandan, günümüzden 4 bin 500 yıl öncesinden kaldığını düşünüyoruz." dedi.

Caneva, üzerinde dekoratif simgelerin olduğu küpün toprağı ile yakında bulunan zeytin ve tahıl fosillerinin de inceleneceğini ifade ederek, "Bu bina tam olarak ne olarak kullanılıyordu, kış döneminde neler saklanıyordu, halk nasıl yaşıyordu bunları araştıracağız. Bu tür konular bizler için daha önemli. Yumuktepe'de, MÖ 7 binli yıllardan günümüze kadar, katman katman her dönemde yaşam, ekonomi, toplum nasıl değişti, öğrenebiliriz." diye konuştu.

Yumuktepe Höyüğü'nde 4 bin 500 yıllık küpün yer aldığı yapı bulundu
Yumuktepe Höyüğü'nde 4 bin 500 yıllık küpün yer aldığı yapı bulundu
Yumuktepe Höyüğü'nde 4 bin 500 yıllık küpün yer aldığı yapı bulundu
Yumuktepe Höyüğü'nde 4 bin 500 yıllık küpün yer aldığı yapı bulundu

Yumuktepe, İtalya, Mersin, küp, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yumuktepe Höyüğü'nde 4 bin 500 yıllık küpün yer aldığı yapı bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü 11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi 11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim 10:42 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak 10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 09:53 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi

Son Dakika Haberleri
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
09:42 Son dakika! İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi         
11:29
"DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor         
11:10
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı         
10:40
Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek         
09:58
TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor         
09:46
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 11:41:21. #1.13#
SON DAKİKA: Yumuktepe Höyüğü'nde 4 bin 500 yıllık küpün yer aldığı yapı bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement