Yumuktepe Höyüğü'nde 4 bin 500 yıllık küpün yer aldığı yapı bulundu - Son Dakika

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Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde, içerisinde 4 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen küp, çok sayıda çömlek parçası ve gıda fosillerinin bulunduğu yapıya ulaşılması, medeniyetlerin yaşam biçimini araştıran arkeologları heyecanlandırdı.

Çok sayıda uygarlığın izlerini taşıdığı için "Medeniyetler Beşiği" olarak da anılan Toroslar ilçesindeki höyükte, sezon kazıları, İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Ekip, 9 bin yıldır ayakta duran höyükte, uygarlıkların izlerini ortaya çıkarmak için Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Bizans katmanlarında özenle çalışıyor.

"Binanın içerisinde çok sayıda çanak ve çömlek parçaları vardı"

Kazı başkanı Prof. Dr. Caneva, AA muhabirine, MÖ 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan Yumuktepe'de, her sezon önemli bulguların elde edildiğini söyledi.

Höyüğün, medeniyetlerin yaşam biçimleri açısından önemli ipuçları verdiğini kaydeden Caneva, toprağın üzerine kerpiçle yapılmış büyük bir binaya ulaştıklarını aktardı.

Caneva, binayı tüm hatlarıyla açığa çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Binanın içerisinde çok sayıda çanak ve çömlek parçaları vardı. Yapılan analizde çok önemli bir şey çıktı. Bu parçalar, tek bir çeşit ürüne aitti. Bu kaselerin hepsi aynı, seri üretim olarak yapılmış. Bu binada 700 civarında kase vardı. Burası standart bir aile ya da restoran için büyük bir yer. Buranın umumi veya törensel yemeklerin düzenlendiği ya da halka yemek dağıtılan bir yer olduğunu düşünüyoruz. Burada büyük ve önemli bir ailenin olduğunu, yani sınıf sisteminin başladığını zannediyoruz."

Bulunan küp Orta Tunç Çağı'na ait

Binanın kapısına ait izlere de rastladıklarını dile getiren Caneva, "Burada bütün halinde büyük bir küpe ulaştık. Dönem olarak 9. tabakada yani Orta Tunç dönemine ait. MÖ 2500-2000 arasında bir zamandan, günümüzden 4 bin 500 yıl öncesinden kaldığını düşünüyoruz." dedi.

Caneva, üzerinde dekoratif simgelerin olduğu küpün toprağı ile yakında bulunan zeytin ve tahıl fosillerinin de inceleneceğini ifade ederek, "Bu bina tam olarak ne olarak kullanılıyordu, kış döneminde neler saklanıyordu, halk nasıl yaşıyordu bunları araştıracağız. Bu tür konular bizler için daha önemli. Yumuktepe'de, MÖ 7 binli yıllardan günümüze kadar, katman katman her dönemde yaşam, ekonomi, toplum nasıl değişti, öğrenebiliriz." diye konuştu.