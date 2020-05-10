Yunak Kaymakamı Akbulut'un Anneler Günü ziyaretleri - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde kaymakam Mehmet Erdem Akbulut şehit anneleri ile 100 ve yaş üstü anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Akbulut Ortakışla Mahallesi'nde ikamet eden 116 yaşındaki Telli Tolo'yu ve Çayırbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 100 yaşındaki Hatice Dal'ı evlerinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutlayıp, ramazanlarını tebrik etti.

Kaymakam Akbulut, yaptığı açıklamada, şehit anneleri ile 100 yaşını aşmış anneleri ziyaret ederek, onların hayır dualarını aldıklarını söyledi.

Anneler Günü münasebetiyle tüm anneleri ellerinden öptüğünü ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Bu gün öncelikle şehit annelerimizi ziyaret ettik. Diğer taraftan asırlık çınarlarımız olan 100 yaş üstü annelerimizi ziyaret ettik.Annelerimiz yalnızca özel günlerde değil her zaman bizim için kıymetlidir. Devletimiz her daim onların yanındadır. Özellikle şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli, onlara olan sonsuz saygı ve sevgimiz yanında rahmetli şehitlerimizin bizlere emanetleridir, bizler de onların evlatlarıyız. Yanlarında ve emirlerindeyiz."

Ziyaretlere Yunak Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, Yunak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özkan Kılınç'da katıldı.