Yunak'ta tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Yunak'ta tarihi eser ele geçirildi

Konya'nın Yunak ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eser paralar ele geçirildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eser paralar ele geçirildi. İlçe merkezinde polis tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda K.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen paralar ele geçirildi. Tarihi eserlerin yanı sıra, dedektör, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 334 mermi ele geçirildi. Tarihi eserler emniyet güçlerince muhafaza altına alınırken, K.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

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