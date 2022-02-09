Durdurulan feribot seferleri yeniden başlatılıyor! Yunan adalarına yeniden ulaşım - Son Dakika

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kararın sevindirdiğini söyleyerek, "Yılda neredeyse 1,5 milyon yolcunun taşındığı Ayvalık-Midilli, Çeşme-Sakız, Kuşadası-Samos, Marmaris-Rodos gibi noktalarda feribot seferlerinin açılması, önemli bir turizm şekline dönüşecek" dedi.

DENİZ TURİZMİNDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

"KONTAK AÇMADILAR"

"YOLCU LİMİTİ 49 KİŞİ OLARAK BELİRLENDİ"